Русские разбомбили турецкие войска в Сирии, Анкара пошла на отчаянные меры

Турецкие военные уже приступили к ликвидации ихтамнетов

Днём в четверг, 27 февраля, российская авиация нанесла удар по конвою турецких войск в Сирии. Из-за атаки террористов погибли 33 военных, что привело к новому витку конфликта.

Поскольку Кремль не признал своё участие в нападении, а Анкаре не с руки вести прямой конфликт с русскими, президент и правительство Турции официально объявлять войну России не стали.

Вместо этого турки начали гибридное противодействие агрессорам. Во-первых, власти объявили все сирийские войска и базы вражескими для себя. Во-вторых, ракетным ударам подверглись многие все точки массового скопления тероористических бандформирований в Латакии и Идлибе.

Параллельно с турецкими войсками разбомбили сирийско-российских боевиков и израильские специалисты.

Кроме того, чтобы Евросоюз активнее высказывал свою глубокую обеспокоенность действиями Москвы, турки объявили о создании свободного коридора в ЕС для сирийских беженцев, который будет действовать 72 часа. Поток бегущих от войны людей вполне способен доставить Германии, Франции и другим странам, чьи власти заигрывают с русскими, серьёзные проблемы. Так что в ЕС, возможно, попытаться вразумить зарвавшегося Путина, и так или иначе будут вовлечены в конфликт.

Поддержку действиям Анкары уже выразили союзные Турции Соединённые Штаты Америки, так что в ближайшее время русским стоит приготовиться принимать гробы с призывниками, которых "поразил инфаркт".

Скорее всего, на территории Сирии будут проходить бои российских военных с турецкими, но официально обе стороны будут рассказывать о противодействии армий Анкары и Дамаска. Впрочем, вполне может быть, что конфликт перейдет и в политическую плоскость, а русские снова запретят своим гражданам отдыхать в турецких курортах. В таком случае в мире появится еще одна чрезвычайно комфортная зона для проведения отпуска без немытых и вечно пьяных неадекватных Иванов.