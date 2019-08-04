Русские ради победобесия начали исследовать дно Черного моря у Крыма

Русские ищут свидетельство участия украинцев в войне на стороне нацистов. И найдут

Российские террористы пытаются найти следы геройств советских солдат, которые обороняли полуостров во времена Второй мировой войны. В Кремле считают, что обнаруженные в море исторические находки помогут жителям Крыма дойти до исступления победобесия и забыть о своих бедах.

Черноморско-террористический флот страны-оккупанта приступил к обыску дна Черного моря возле Керчи.

В экспедиции, которую назвали "Аджимушкай-2019", принимают участие не только вояки-боевики, но и псевдоученые, которым по результатам исследований нужно будет прийти к выводу о геройстве дедов и о том, что "украинцы воевали за фашистов" - именно такую цель преследуют в Москве, тратя средства на локальное победобесие.

Террористы собираются кружить по Черному морю на гидрографическом судне и обнаружить остатки кораблей и самолетов, которые затонули во время войны.

Обороной Аджимушкайских каменоломен российские террористы гордятся не меньше, чем победой в Сталинграде. Правда, в Крыму немцы вместе с румынами попросту заживо заморили голодом 13 тысяч человек, а на подмогу к ним пробиваться никто особо не собирался.