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Русские полицейские обрядились в форму головорезов Берии

05 мая, 15:00
Псы режима и потомки сталинских палачей - фото 1
Псы режима и потомки сталинских палачей

Чем ближе 9 мая - тем выше градус безумия в соседней России, где вирус "победобесия" косит всех подряд. Очередными жертвами стали полицейские в Ростовской области.

Полицейские Главного управления МВД России по Ростовской области приняли решение по случаю "9 мая" облачиться в форму своих предшественников - палачей из НКВД.

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«В рамках данного проекта действующие полицейские предстали в образах сотрудников НКВД и бойцов советской армии времен Великой Отечественной войны. Во время съемок каждый участник смог погрузиться в некоторые эпизоды из жизни советских солдат и ощутить в атмосферу военных лет», – сказано в сообщении ГУ МВД России по Ростовской области.

Однако почему-то в сообщении пресс-службы ничего не говорится о роли бойцов НКВД и ведомства Берии в годы войны.

Именно НКВД в составе заградительных отрядов стреляли в спины солдатам Красной армии, выполняя приказ Сталина "ни шагу назад".

Именно люди Берии из НКВД расстреливали пленных поляков в Катыни и других местах.

Именно люди в форме НКВД расстреляли сотни тысяч гражданских до, во время и после войны.

Именно люди в форме НКВД взрывали мосты и дамбы, из-за чего погибли тысячи мирных жителей, которых не смогла защитить сталинская армия.

Список преступлений можно продолжать. Многие из них официально задокументированы и признаны миром. Однако в России продолжается и даже усиливается почитание Сталина и его пособников на государственном уровне.

 
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Вторая мировая война репрессии История Новости Россия Иосиф Сталин Победобесие
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