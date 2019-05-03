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В оккупированном Луганске устроили праздник победобесия

03 мая, 17:18
В оккупированном Луганске устроили праздник победобесия - фото 1

Обострение в связи с 9 мая, так характерное для русских, докатилось и до оккупированных украинских территорий. В захваченном русскими оккупантами Луганске решили провести игрушечный штурм Рейхстага.

За неимением собственного Рейхстага оккупанты назначили таковым местный Дом техники, залепили его фасад тентом, изображающий оплот гитлеровцев, и принялись его штурмовать. Все как положено - с имитацией смертей, военной техникой и формой времен Второй мировой войны.

В оккупированном Луганске устроили праздник победобесия - фото 180518

Дом техники превращается...

В оккупированном Луганске устроили праздник победобесия - фото 180517

Есть такая профессиия - имитировать трупы советских солдат перед Рейхстагом

Посмотреть на шоу пришли несколько сотен оккупированного города, которые, видимо, соскучились по войне и захвату админзданий, а потому решили, почему бы это все дело не повторить.

В оккупированном Луганске устроили праздник победобесия - фото 180516

Луганску не удается избавиться от войны

Отметим, что взятие луганского Рейхстага все-таки вышло не каноничным - в России после штурма его все- же принято сжигать.

Отметим, что в Киеве ничего из админзданий штурмовать не планируют, однако без ложки "русского мира" не обойдется - 9 мая в столице состоится пропагандистский марш "Бессмертного полка".

 
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Луганск "ЛНР" Вторая мировая война День Победы Новости Украина Победобесие
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