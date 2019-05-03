В оккупированном Луганске устроили праздник победобесия
Обострение в связи с 9 мая, так характерное для русских, докатилось и до оккупированных украинских территорий. В захваченном русскими оккупантами Луганске решили провести игрушечный штурм Рейхстага.
За неимением собственного Рейхстага оккупанты назначили таковым местный Дом техники, залепили его фасад тентом, изображающий оплот гитлеровцев, и принялись его штурмовать. Все как положено - с имитацией смертей, военной техникой и формой времен Второй мировой войны.
Дом техники превращается...
Есть такая профессиия - имитировать трупы советских солдат перед Рейхстагом
Посмотреть на шоу пришли несколько сотен оккупированного города, которые, видимо, соскучились по войне и захвату админзданий, а потому решили, почему бы это все дело не повторить.
Луганску не удается избавиться от войны
Отметим, что взятие луганского Рейхстага все-таки вышло не каноничным - в России после штурма его все- же принято сжигать.
Отметим, что в Киеве ничего из админзданий штурмовать не планируют, однако без ложки "русского мира" не обойдется - 9 мая в столице состоится пропагандистский марш "Бессмертного полка".