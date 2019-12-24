Русские имитировали атаку на американский эсминец, который зашел в одесский порт

Русские пытались спровоцировать американцев на уничтожение

Утром во вторник, 24 декабря, к порту Одессы прибыл американский эскадренный миноносец USS Ross DDG71, который будет обеспечивать безопасность и служить своеобразной гарантией отсутствия российской агрессии в Черном море.

Добирались американские морпехи в порт назначения не без приключений: русские на своих бомбардировщиках и истребителях пытались имитировать атаку на корабль.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ на странице ведомства в Facebook.

"23 декабря пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки - ракетный эсминец США Ross, следовавший в порт Одессы. На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стало уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, что ввели против РФ санкции", - подчеркнули украинские офицеры.

Примечательно, что путинские наемники рассчитывали исключительно на стальные нервы американцев. Оснащенный артиллерийским и ракетным вооружением, противокорабельными ракетами "Гарпун" и установками для запуска крылатых ракет "Томагавк", зенитными ракетами семейства "Стандарт" и противолодочными ракетами RUM-139 VL-Asroc эсминец мог бы с легкостью отправить русских на корм рыбам.

Впрочем, к счастью пилотов, морпехи уничтожать их не стали, поэтому бомбардировщики и истребители вернулись в захваченный Крым, где они базируются с момента оккупации полуострова.