Русские хакеры пытались взломать "Квартал 95" – СМИ

Русские хакеры пытались взломать "Квартал 95" – СМИ

Российские хакеры пытались взломать сайт студии "Квартал 95".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на The New York Times.

Согласно данным американской фирмы по кибербезопасности Area1, сайт "Квартала" подвергся фишинговой атаке в канун Нового года. Целью взломщиков были персональные данные сотрудников студии.

Иван Баканов

Предположительно, главным объектом хакеров были электронные письма Ивана Баканова - нынешнего главы СБУ,

Отметим, что ранее друг Зеленского был руководителем ОАО "Квартал 95" (2013-2019 гг.). В 2019 г. новоизбранный президент поставил своего друга во главе Службы безопасности Украины, что вызвало огромный шквал критики в украинском общесте.

Напомним, Зеленский уволил одиозного СБУшника. Раскрыты детали.