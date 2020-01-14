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Русские хакеры пытались взломать "Квартал 95" – СМИ

09:23
Русские хакеры пытались взломать "Квартал 95" – СМИ - фото 1
Русские хакеры пытались взломать "Квартал 95" – СМИ

Российские хакеры пытались взломать сайт студии "Квартал 95".

Зеленский уволит Баканова: Названо условие

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на The New York Times.

Согласно данным американской фирмы по кибербезопасности Area1, сайт "Квартала" подвергся фишинговой атаке в канун Нового года. Целью взломщиков были персональные данные сотрудников студии.

Русские хакеры пытались взломать 'Квартал 95' – СМИ - фото 194265

Иван Баканов

Предположительно, главным объектом хакеров были электронные письма Ивана Баканова - нынешнего главы СБУ,

Отметим, что ранее друг Зеленского был руководителем ОАО "Квартал 95" (2013-2019 гг.). В 2019 г. новоизбранный президент поставил своего друга во главе Службы безопасности Украины, что вызвало огромный шквал критики в украинском общесте.

Напомним, Зеленский уволил одиозного СБУшника. Раскрыты детали.

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Владимир Зеленский 95 квартал Иван Баканов СБУ Новости Украина
Украинская правда
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