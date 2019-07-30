Russia Today попросила у Богдана доступ к Зеленскому

Российские террористы просят Богдана обеспечить интервью с Зеленским

Российская пропагандистская конторка, действующая за счет госбюджета страны террориста на международном уровне, хочет отрядить собственных корреспондентов для взятия интервью у президента Украины.

Соответствующий запрос на имя везде и всегда сопровождающего Зеленского главы офиса президента поступил в ведомство во вторник, 30 июля.

Согласно документу, террористы хотят пообщаться с шестым главой Украины на целый ряд тем. Больше всего кремлевских пропагандистов интересует судьба российско-украинских отношений, ведь именно сентенции о "братских народах" звучат в риторике бойцов информационных войск РФ с документами журналистов.

Кроме того, Зеленского призывают ответить на вопросы судьбы задержанных в Украине коллаборантов и оккупантов. А больше всего Москву интересует главарь "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, который был лидером ячейки пропагандистов, а также куратором ряда антиукраинских акций, которые использовали против нашей страны в своих подрывных целях спецслужбы РФ.

"Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" свидетельствует свое почтение и просит об интервью с президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским с учетом большого интереса русскоязычной аудитории к его действиям на посту главы государства и отсутствия доступа к информации из первых рук из-за восспрепятствования работе агентства со стороны украинских властных структур", - сказано в прошении.

Никакой реакции на запрос пропагандистов от офиса президента или самого Зеленского пока не последовало.

Напомним, в пресс-службе гаранта уже говорили, что Зе приветствует выход на свободу Кирилла Вышинского, но взамен предлагает русским выпустить Олега Сенцова.