Руководство поездов "Интерсити" уволили из-за махинаций с закупкой питания для пассажиров

Руководители "Интерсити" пойманы на махинациях

После того, как в конкурсе на поставку услуг питания для скоростных поездов "Интерсити" внезапно победила совершенно фиктивная компания без опыта, денег и оборудования, руководство "Укрзализныци" все же обратило внимание на проблему.

Впрочем, судя по всему, выводы были сделаны не совсем верные. Как утверждает глава правления "Укрзализныци" Иван Юрик, руководство филиала оператора железных дорог "Украинская железнодорожная скоростная компания" было уволено.

И хотя уже бывшие чиновники, которые возглавляли "Интерсити", явно не могли быть не причастны к махинациям, руководил ими, судя по всему, глава управления ресурсного обеспечения "Укрзализныци" Вячеслав Горбатко. По крайней мере именно при нем связанная с победителем конкурса фирма "Тили ЛТД" получила многомиллионный контракт в аэропорту "Борисполь". Теперь же, когда госслужащий перешел в "УЗ", фактически те же люди продолжили побеждать на тендерах.

- Когда участники торгов хотят предложить большую цену выплат "Укрзализныце", но их искусственно ограничивают в этом - это не честный конкурс! И минус миллионы на счета компании, и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров, - подчеркнул Юрик. - Служебная внутренняя проверка выявила грубые нарушения в филиале при организации отбора контрагента по питанию в скоростных поездах.

В связи с этим глава "УЗ" пообещал в ближайшее время определиться с компанией, которая будет кормить пассажиров "Интерсити", а также провести "прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства" на должности руководста проекта.

Напомним, мутная ООО "Гринед" с помощью чиновников-злоумышленников обошла фирму, которая обеспечивает питанием пассажиров австрийской железной дороги, а также обошла "Сокар-Петролиум" и действующего оператора "Интерсити" WOG.