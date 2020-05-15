"Левая" оффшорка победила гигантов в многомиллионном конкурсе "Укрзализныци"

В "Интерсити" зайдет no-name компания

В четверг, 14 мая, подошел к своему логическому завершению отбор компании, которая будет обслуживать пассажиров в поездах Интерсити. По условиям договора, победитель должен влистать "Укрзализныце" 48 миллионов ренты, а также обеспечить все условия конкурса.

Как свидетельствует документация "Укрзализныци" при абсолютно неконкурентной борьбе с крупными компаниями, которые на самом деле в состоянии выполнить все условия и обслуживать пассажиров на достойном уровне, победу в конкурсе одержала некое ООО "Гринед".

Компания, чья регистрация уходит в британские офшоры, поборола фирму, которая обеспечивает питанием пассажиров австрийской железной дороги, а также обошла "Сокар-Петролиум" и действующего оператора "Интерсити" WOG. При этом никаких государственных контрактов подобного уровня "Гринед" никогда не получала. Вместо доказательств опыта обслуживания клиентов руководители победителя предоставили справку о предоставлении кейтеринга фирме "Подольские экологическое системы и технологии". Только вот у обеих этих фирм один и тот же владелец - "Компания Европа Ист Медия Лимитед".

Кроме того, связанная с "Гринед" фирма - "Тили ЛТД" в 2017-м году оформила 65-миллионный тендер на еду для пассажиров VIP-зала аэропорта "Борисполь". Тогда начальником службы закупок аэропорта был некий Вячеслав Горбатко, который теперь возглавляет управление ресурсного обеспечения "Укрзализныци".

Теперь же едва ли не фиктивное предприятие без торгового оборудования, денег и сотрудников, согласно условиям договора, должна нанять более 200 стюардов, закупить все необходимое для питания пассажиров и центральной базе вокзала на Дарнице на 150 миллионов, а также отлистывать "Укрзализныце" по 48 миллионов в год

В общем, налицо коррупционная схема, которую посаженный на зарплату в несколько сот тысяч гривен Сергей Лещенко, не сумел побороть.