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Руководство "Артемсоли" и СБУшников поймали на взятке в 800 тысяч

17:00
Топ-чиновники "Артемсоли" систематически вымогали откаты - фото 1
Топ-чиновники "Артемсоли" систематически вымогали откаты

Детективы Государственного бюро расследований разоблачили чиновников крупнейшего предприятия по добыче поваренной соли на коррупционной схеме. Соучастниками преступления значатся сотрудники СБУ.

В среду, 25 декабря, в ГБР отчитались об успешно проведенной операции по разоблачению взяточников из числа руководства государственного предприятия "Артемсоль" и правоохранителей.

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По данным следствия, чиновники требовали у подрядчиков 800 тысяч гривен за содействие и ускоренное перечисление денег за выполненные работы.

- Вымогательство так называемых откатов происходило систематически в рамках преступной схемы, организаторы которой задержаны, - подчеркнули детективы. - В схеме был задействован заместитель начальника Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Службы безопасности Украины в Запорожской области, а также ряд служебных лиц госпредприятия стратегического значения "Артемсоль".

Кроме вымогательств госслужащие создавали искусственные препятствия для фирм-подрядчиков уже после выполнения работ по договорам.

По факту преступления открыто уголовное дело по части третьей статьи 368 УК Украины - "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды".

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взятка ГБР задержание СБУ Донецкая область Луганская область Новости Украина
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