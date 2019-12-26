РПЦ разорвала отношения с Александрийским патриархом. Из-за ПЦУ

РПЦ разорвала отношения с Александрийским патриархом. Из-за ПЦУ

РПЦ прекратила общение с Александрийским патриархом Феодором из-за признания Православной церкви Украины.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на РосСМИ.

"Подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним", - говорится в постановлении Синода РПЦ.

Но есть одно но: МП сохранит церковное общение со всеми архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или поддержат ПЦУ.

Патриарх Александрийский Феодор

Кроме того Русская церковь решила приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле.

Напомним, 8 ноября Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II упомянул имя руководителя Православной церкви Украины Епифания среди предстоятелей православных автокефальных церквей. Подробности читайте по ссылке.