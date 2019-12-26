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РПЦ разорвала отношения с Александрийским патриархом. Из-за ПЦУ

Вчера, 22:46
РПЦ разорвала отношения с Александрийским патриархом. Из-за ПЦУ - фото 1
РПЦ разорвала отношения с Александрийским патриархом. Из-за ПЦУ

РПЦ прекратила общение с Александрийским патриархом Феодором из-за признания Православной церкви Украины.

Епифаний объявил о ликвидации УПЦ КП. Окончательной

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на РосСМИ.

"Подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним", - говорится в постановлении Синода РПЦ.

Но есть одно но: МП сохранит церковное общение со всеми архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или поддержат ПЦУ.

РПЦ разорвала отношения с Александрийским патриархом. Из-за ПЦУ - фото 193459

Патриарх Александрийский Феодор

Кроме того Русская церковь решила приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле.

Напомним, 8 ноября Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II упомянул имя руководителя Православной церкви Украины Епифания среди предстоятелей православных автокефальных церквей. Подробности читайте по ссылке.

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