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Патриарх Александрийский признал автокефалию ПЦУ

18:00
ПЦУ признал второй по величине в мире патриархат - фото 1
ПЦУ признал второй по величине в мире патриархат

В пятницу, 8 ноября, во время литургии в день Собора Архистратига Михаила Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II упомянул имя руководителя Православной церкви Украины Епифания среди предстоятелей православных автокефальных церквей.

Фактически это означает, что независимость украинской церкви от неканонической РПЦ признал еще один патриархат.

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Об этом на своей странице в Facebook написал представитель ПЦУ Евстратий (Зоря).

По его словам, информация о том, что Феодор второй во время литургии называл Епифания, подтверждена двумя источниками, которые более надежны, чем собеседники Сони Кошкиной.

"Таким образом Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии Православной Церкви Украины. Как известно, Александрийская Церковь имеет в диптихах второе после Вселенского Патриархата место", - подчеркнул Зоря.

Чуть позже архиепископ Черниговский выложил фото документального признания независимости нашей церкви от ватоголовых террористов и последователей сектанта-Гундяева.

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