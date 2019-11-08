Патриарх Александрийский признал автокефалию ПЦУ

ПЦУ признал второй по величине в мире патриархат

В пятницу, 8 ноября, во время литургии в день Собора Архистратига Михаила Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II упомянул имя руководителя Православной церкви Украины Епифания среди предстоятелей православных автокефальных церквей.

Фактически это означает, что независимость украинской церкви от неканонической РПЦ признал еще один патриархат.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель ПЦУ Евстратий (Зоря).

По его словам, информация о том, что Феодор второй во время литургии называл Епифания, подтверждена двумя источниками, которые более надежны, чем собеседники Сони Кошкиной.

"Таким образом Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии Православной Церкви Украины. Как известно, Александрийская Церковь имеет в диптихах второе после Вселенского Патриархата место", - подчеркнул Зоря.

Чуть позже архиепископ Черниговский выложил фото документального признания независимости нашей церкви от ватоголовых террористов и последователей сектанта-Гундяева.