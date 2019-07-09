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РПЦ обозвала женщин "слабоумными". И не просит прощения

17:00
РПЦ обозвала женщин "слабыми умом»" - фото 1
РПЦ обозвала женщин "слабыми умом»"

Одиозный РПЦшник Димитрий Смирнов заявил, что женщины "слабее умом", чем мужчины.

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Об этом он сказал в эфире "Радио Радонеж".

"Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", - отметил священник.

И тут же добавил, что у женщин есть и определённые «преимущества».

"Не сравнить ту заботу, которую женщина оказывает детям, с тем, что мужчина выносит. За каждым женским деланием стоит подвиг (...) как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека - во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают", - добавил батюшка.

Отметим, что Димитрий Смирнов не обычеый поп, а "Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства". Так что вы только что прочли официальную позицию РПЦ.

Интересно, что это далеко не первое скандальное заявление протоиерея.

Так, ранее он поднял огромную панику из-за "исчезновения русских".

"Нам вообще как государству русскому осталось лет 30. На европейской части мусульмане будут жить, а азиатская - китайская", - запричитал священник в интервью.

В качестве яркого примера батюшка упомнил Византию, ведь в свое время та "была центром мира, а теперь ее и не пахнет этой Византией".

Что мы можем сказать? Раз назвалась Россия третьим Римом (Константинополь был вторым), то пусть и следует его примеру.

Не зря же давняя пословица гласит: как лодку назовешь, так она и поплывет.

 

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