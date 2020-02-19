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“Розбійник” и Зеленский снова встретились

15:00
Президент vs “Розбійник” часть вторая - фото 1
Президент vs “Розбійник” часть вторая

В среду, 19 февраля, президент Зеленский посетил Борисполь, где проинспектировал ход ремонтных работ в местной больнице.

Естественно, такой случай не упустил местный депутат с криминальным прошлым Ярослав Годунов - то самый “Розбійник”.

В этот раз президент уже был куда хладнокровнее и даже позволил себе иронизировать с “просителем”, также Зеленский намекнул, что Годунов обязан ему всеукраинской известностью.

Годунок стал просить "вернуть миллионы, украденные предыдущей администрацией, чтобы построить корпус”.

Президент заявил, что не является правоохранительными органами, однако поинтересуется, что они думают по данному поводу.

В общем, получилось не так эффектно, но все равно забавно.

На видео общение президента с “Розбійником” смотрите, начиная с 10:36:

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Ярослав Годунок Владимир Зеленский Борисполь Киевская область Новости Украина
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