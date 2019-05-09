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Российский пропагандист умер от сердечного удара

09 мая, 21:53
Российский пропагандист умер от сердечного удара - фото 1

В четверг, 9 мая, умер российский пропагандист Сергей Доренко. Ему было 59 лет.

В России умер враг "Миротворца"

По данным источников, Доренко направлялся на мотоцикле "Триумф" в сторону Таганской площади. И упал. Скорее всего от сердца.

Пропагандиста госпитализировали. Увы, но врачи ничего не смогли сделать. Он умер не приходя в сознание.

Реакция на уход экс-работника СМИ была двоякой. Так, мэр Москвы Сергей Собянин отметил его "талантливость".

Российский пропагандист умер от сердечного удара - фото 180760

"Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", - написал он в Twitter.

А вот жители Украины припомнили ему много чего нехорошего. В последние годы пропагандист слишком часто рассуждал о Донбассе. Вот вполне адекватная реакция на кончину этого человека.

Российский пропагандист умер от сердечного удара - фото 180758

И вот.

Российский пропагандист умер от сердечного удара - фото 180761

В общем, сложно не согласиться.

Напомним, в Париже ранили продюсера российского пропагандистского видеоагентства RT Ruptly получил ранение во время съемок на протестах "желтых жилетов".

 

 

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