Российский пропагандист умер от сердечного удара

21:53 09 мая,

В четверг, 9 мая, умер российский пропагандист Сергей Доренко. Ему было 59 лет.

По данным источников, Доренко направлялся на мотоцикле "Триумф" в сторону Таганской площади. И упал. Скорее всего от сердца.

Пропагандиста госпитализировали. Увы, но врачи ничего не смогли сделать. Он умер не приходя в сознание.

Реакция на уход экс-работника СМИ была двоякой. Так, мэр Москвы Сергей Собянин отметил его "талантливость".

"Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", - написал он в Twitter.

А вот жители Украины припомнили ему много чего нехорошего. В последние годы пропагандист слишком часто рассуждал о Донбассе. Вот вполне адекватная реакция на кончину этого человека.

И вот.

В общем, сложно не согласиться.

Напомним, в Париже ранили продюсера российского пропагандистского видеоагентства RT Ruptly получил ранение во время съемок на протестах "желтых жилетов".