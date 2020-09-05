Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука

Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука

Россия ввела санкции против народных депутатов Украины из фракций "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Об этом написал нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабаль в Facebook.

"РФ расширила санкционный список, включив 43 народных депутатов 9-го созыва. Это - 10% от состава. Голос - лидер: 17 НДУ. Потом - коллеги из Батькивщины - 11, и из ЕС - 9 (для справедливости замечу, что некоторые коллеги еще с предыдущих созывов уже там). Это - признание нашей принципиальной, бескомпромиссной позиции в борьбе за освобождение оккупированных территорий. А этот конкретный список выглядит результатом голосования в июле за изменения в "Закон о выборах", где благодаря Голосу и коллегам из других фракций, особенно, Roman Lozynskyi, удалось добиться, чтобы в этом законе было прописано, что выборы на оккупированных территориях могут состояться «только по стандартам ООН". Это - очень не понравилось нашим северным соседям", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства РФ № 1300 в черный список России попали пятый президент Украины Петр Порошенко, Святослав Вакарчук, глава партии "Голос" Кира Рудик, Валентин Наливайченко, Сергей Тарута и пр.