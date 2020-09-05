Владимир Зеленский Карантин в Украине Конституционный суд Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука

09:21
Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука - фото 1
Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука

Россия ввела санкции против народных депутатов Украины из фракций "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Россия сняла санкции с Вадима Новинского: Все подробности

Об этом написал нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабаль в Facebook.

"РФ расширила санкционный список, включив 43 народных депутатов 9-го созыва. Это - 10% от состава. Голос - лидер: 17 НДУ. Потом - коллеги из Батькивщины - 11, и из ЕС - 9 (для справедливости замечу, что некоторые коллеги еще с предыдущих созывов уже там). Это - признание нашей принципиальной, бескомпромиссной позиции в борьбе за освобождение оккупированных территорий. А этот конкретный список выглядит результатом голосования в июле за изменения в "Закон о выборах", где благодаря Голосу и коллегам из других фракций, особенно, Roman Lozynskyi, удалось добиться, чтобы в этом законе было прописано, что выборы на оккупированных территориях могут состояться «только по стандартам ООН". Это - очень не понравилось нашим северным соседям", - говорится в сообщении.

Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука - фото 204990

Согласно постановлению правительства РФ № 1300 в черный список России попали пятый президент Украины Петр Порошенко, Святослав Вакарчук, глава партии "Голос" Кира Рудик, Валентин Наливайченко, Сергей Тарута и пр.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Петр Порошенко Кира Рудик Сергей Тарута Россия Верховна Рада Партия Голос Батьківщина Европейская Солидарность Новости Украина
Без табу
Другое на тему
СOVID-19 нанес Украине мощный удар: Достигнут страшный антирекорд - фото 1
СOVID-19 нанес Украине мощный удар: Достигнут страшный антирекорд
12:39
Филарет заболел коронавирус - фото 1
Патриарх Филарет подхватил коронавирус: Ранее он винил в COVID-19 геев
Вчера, 18:35
Мент-наркодилер был вооружен пистолетом Януковича - фото 1
У мента-наркодилера нашли пистолет Януковича (ФОТО+ВИДЕО)
Вчера, 16:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
Вчера, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00