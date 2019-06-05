Россия возненавидела "Секс со Сталиным" - ФОТО 18 +

Россия возненавидела "Секс со Сталиным" - ФОТО 18 +

Намедни геймеров всего мира ошарашила новость: скоро можно будет заняться виртуальным сексом…со Сталиным. Но в запоребрике конечно же нашлись недовольные.

"Вам – юному путешественнику во времени – выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен – Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Общайтесь со Сталиным, раскрывайте его самые потаенные секреты! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству! Или... покажите усатому, что такое настоящая мужская сила и любовь!", - гласит интригующее описание разработчика Boobs Dev.

Игрока ожидает несколько локаций: кабинет, спальня, красная комната и место для допроса. Помимо любви с "вождем", геймер получит шанс ударить диктатора с ноги и подключать электричество к его соскам. Все, как и любят любители острых ощущений!

Однако коммунистам почему-то не понравилось. Так, глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин пообещал обратиться в прокуратуру.

"Как бы кто ни относился к Сталину, это государственный деятель, олицетворяющий великую эпоху в нашей стране. Опускаться до такой грязи непозволительно никому... Это просто издевательство над нашей советской историей и над великим лидером. Господа, которые придумали эту игру, мне кажется, это люди с психическими отклонениями", - отметил политик.

Не можем понять возмущения коммунистов. Уже если вы оправдываете садиста, то почему бы и не сыграть в предложенную игру?

Напомним, вирус сталинизма давно уже заполонил всех жителей запоребрика. Согласно соцопросам, 51% жителей РФ позитивно относится к вождю, из которых 41 % уважает тирана, 4 % - восхищается диктатором, 6 % - ему симпатизирует.

В общей сложности около 70 % убеждены в положительной роли Сталина для истории страны. Однако не все так плохо: 8 % все еще ненавидят деспота; 26 % опрошенных как не любят, так и не презирают "вождя".