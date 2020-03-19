Россия эвакуирует русских из Украины – заявление

Россия эвакуирует русских из Украины – заявление

Посольство РФ собирает заявления граждан России на эвакуацию из Украины.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан (из Украины – прим ред.)", - заявили в посольстве.

Как уточнили кремлевские дипломаты, россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте учреждения. Обращения граждан РФ будут приниматся посольством в Киеве и генеральными консульствами в Харькове, Львове и Одессе.

Отметим, что на данный момент в России зафиксированы 199 случаев заражения коронавирусом, однако эта цифра может быть гораздо выше. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, правительство РФ не спешит вводить карантинные меры в стране.

Подобное попустительство может быть продиктовано политическими соображениями, а именно: нежеланием признавать потерю контроля ("сеять панику") и срывать запланированные массовые мероприятия (голосование за поправки в Конституцию РФ, парад 9 Мая - прим. ред.).

Напомним, коронавирус вновь влупил по Украине. Что известно?