Канал "Россия 1" высмеял Зеленского в унизительной пародии – ВИДЕО

"Россия 1" высмеял Зеленского в унизительной пародии – ВИДЕО

Российский пропагандистский канал "Россия 1" показал пародию на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

В новогоднем шоу главу Украины сыграл уроженец Узбекистана Умид Исабоев. Новорожденный артист обсмеял страну за "низкую зарплату, коррупцию и отсутствие реформ". Упомянутое действие сопровождалось нелепой переделкой песни "Ти ж мене підманула".

На самодеятельность россиян уже отреагировали некоторые украинские политики. В частности, Борислав Береза написал следующее:

"Путинский канал "Россия" в новогоднем "Огоньке" вытер ноги о Зеленского. Мерзкое зрелище. Мягко говоря - обосрали в уничижитольном виде. Видимо, кое-кому надо еще раз позвонить Путину. У меня немало претензий к президенту Украины и я их высказываю публично. Потому что я гражданин Украины и потому что мне не безразлично, что происходит», - написал экс-нардеп и предложил Кварталу дать ответку.

"Эти уроды не видят брёвен в своем глазу, но замечают соринку в чужом. Ну, раз сами россияне не способны публично смеяться над Путиным, то уверен, что Квартал-95 сможет им в ближайшее время ответить, если не будет занят созданием очередного номера про Гонтареву. Или не сможет? Или не разрешат?", - отметил Береза.

Напомним, известность к двойнику Зеленского Умиду Исабоеву пришла после того, как его заметили и засняли в метро. Фото мужчины стало вирусным и породило множество фотожаб. Вы можете посмотреть их здесь.