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Российским недоартистам впаяли десятилетний запрет за две попытки прорваться в Украину

12:00
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Ватные артисты хотели обмануть систему, но избавили Украину от своего общества на 10 лет

В четверг, 6 февраля, трое российских террористов, которые в нарушение законов катались в Крым и уже получили запрет на въезд в нашу страну, попытались в очередной раз прорваться через границу. Речь идет об Игоре Ливанове, Ольге Кориковой и Павле Баршаке.

Сегодня в пресс-службе МВД заявили об успешно развернутых на границе Украины с Молдовой российских оккупантах, которые собирались отыграть на спектакле "Идеальный свидетель" на аллее Героев Небесной Сотни в Октябрьском дворце.

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Ватоголовые недоартисты хотели проехать в Киев через пограничников Белгород-Днестровского отряда ГПСУ. Они утверждали, что у бойцов ГПСУ "нет оснований для недопущения их на гастроли", но правоохранители решили проверить адептов "русского мира".

Российским недоартистам впаяли десятилетний запрет за две попытки прорваться в Украину - фото 195528

Оказалось, что Корикова и Ливанов не так давно незаконно были в Крыму, где участвовали в съемках фильма. В итоге их развернули, а в паспорта вбили печати о запрете въезда в страну на три года. Двое других участников труппы не смогли подтвердить цель своей поездки в нашу страну, поэтому также были недопущены, а остальные артисты отказались ехать в Украину без своих коллег.

Впрочем, российские недоумки решили повторно попытать счастья и постарались заехать в страну через другой пункт пропуска.

раждане РФ вновь были остановлены во время мероприятий пограничного контроля но не пропущены в Украину. На этот раз двое граждан России, которые уже имели запрет въезда в Украину, своими действиями из-за умышленного неисполнения решения о бане были привлечены к ответственности получив штраф. Кроме того, им продлен срок запрета до 10 лет. Другим четырем гражданам России проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года", - отметили в МВД.

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Россия война на Донбассе Оккупация Крыма терроризм артист ГПСУ Граница Новости
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