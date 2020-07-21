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Российские террористы удерживают в тюрьмах две тысячи украинцев

Вчера, 08:40
Денисова рассказала в ОБСЕ об украинцах-заложниках в лапах России - фото 1
Денисова рассказала в ОБСЕ об украинцах-заложниках в лапах России

В понедельник, 20 июля, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выступила на 20-й конференции Альянса по противодействию торговле людьми ОБСЕ. В ходе своей речи омбудсвумен рассказала о противозаконной деятельности российских оккупантов.

По ее словам, в российских тюрьмах в данный момент находятся две тысячи граждан Украины.

По приказу Путина: русские начали проверку боеготовности войск на границе с Украиной

Большинство из них были заключены властями Кремля без какой-либо существующей на то юридической причины.

- Среди заключенных есть жертвы торговли людьми, которые были привлечены к перевозке и распространению наркотиков на территории иностранных государств. За последние четыре года органами Нацполиции расследовалось 222 уголовных дела по указанным фактам, - подчеркнула Денисова.

Кроме того, уполномоченная Верховной Рады заявила о том, что многих украинцев террористы удерживают вне связи с внешним миром и возможности встреч с консулом. Все документы, подтверждающие статус жертв, агрессоры игнорируют.

В то же время реальная цифра невинно брошенных за решетку по национальному признаку украинцев может быть большим, поскольку русские постоянно загребают в тюрьмы людей с тризубцами на паспортах, а официальных данных о задержанных не предоставляют.

Больше того, каратели Путина проводят регулярные рейды с задержаниями крымских татар и жителей оккупированных территорий Донбасса. Часть из них удерживают в неволе в тюрьмах полуострова, частей Донецкой и Луганской областей.

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