война на Донбассе Борис Джонсон Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Роскошные ароматы Bvlgari

15:08
Роскошные ароматы Bvlgari - фото 1
Роскошные ароматы Bvlgari

На протяжении всей истории парфюмерии существует конкуренция между итальянской и французской школой. Конечно, это не конфликтная ситуация, а здоровое соперничество, основной целью которого, является возможность расширить ряды своих почитателей.

Французские духи подчеркивают индивидуальность и представляют собой настоящую симфонию ароматов, а в итальянских всегда присутствует особый шарм, глубина, насыщенность. В этой статье мы расскажем о парфюмах марки Bvlgari https://makeup.com.ua/brand/23469/, которые впечатляют своим необычным, чувственным звучанием и сочетают в себе лучшие черты ароматных композиции из Франции и Италии.

От ювелирных украшений к парфюмерии

История бренда началась еще во второй половине XIX века, когда Сотириос Булгарис перебрался из Греции в Италию и в 1880 году открыл в Неаполе первый ювелирный магазин. Но высокий уровень преступности не позволил спокойно вести бизнес, поэтому ювелир переехал в Рим и там продолжил начатое дело. В середине 80-х управление компании переходит к внукам и племянникам основателя, которые принимают решение включить в каталог парфюмерию.

Роскошные ароматы Bvlgari - фото 185064

Первый аромат представлен в 1992-м. Это универсальная композиция, автором которой является парфюмер Жан-Клод Эллена. Он не любит перегружать свои творения множеством аккордов, а предлагает насладиться гармоничным букетом из постепенно растворяющихся запахов.

Сегодня модный дом Bvlgari продолжает работать в том же ключе и формируют особые серии, объединенные определенной идеей:

  • - Чайная коллекция. Стала первой в каталоге марки и изготавливается с начала 90-х. В каждый парфюм входят аккорды разного чая – классического черного, белого из Гималаев, красного из Южной Африки, светлого и темного улуна из Китая.
  • - Omnia. Выпуск этой серии начался в 2005 году, и она стала настоящим парфюмерным хитом. Первый вариант, ставший уже классическим, наполнен восточными мелодиями и пряными нотами ванили, корицы, миндального ореха, сандала. Затем последовали более легкие композиции с цветочными аккордами розы, ириса, лилии, к которым добавили свежие цитрусовые мотивы. Для настоящих ценителей Востока марка выполнила две насыщенные композиции с глубоким звучанием индийской туберозы, османтуса. Автором практически всех парфюмов этой линейки является Альберто Морильяс, которые предпочитает работать с натуральными составляющими, умеет доводить до совершенства самые неожиданные сочетания.
  • - BVL. Два парфюма – мужской и женский впечатляют неожиданным комбинированием разных нот, например, тандем темного шоколада и ириса.
  •  
  • Роскошные ароматы Bvlgari - фото 185066 - Bvlgari Man. Парфюмерия для стильных, уверенных в себе, серьезных и сдержанных мужчин. В каталог входит три различных аромата – восточный, с древесными и кожаными нотами, обладающие средним и высоким уровнем стойкости.
  • - Aqva. Мужская серия, запущенная в 2005 году. В композициях по-разному раскрываются выразительные аккорды грейпфрута, горной лаванды, груши, морской свежести.
  • - Splendida. Выпускается с 2017 года, отличается неповторимым, благородным, шелковистым звучанием ириса, жасмина, розы.

Композиции Bvlgari – это элитная парфюмерия высочайшего уровня, способная своими уникальными мелодиями вызвать восторг, создать романтичное настроение, наполнить новыми эмоциями и чувствами.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Общество
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Боевик  "ДНР" вышел на волю. Он причастен к перевозке "Бука" - фото 1
Трагедия МН17: виновный боевик  "ДНР" вышел на волю
15:30
В Украине уничтожили реестр коррупционеров. Что творится? - фото 1
В Украине уничтожили реестр коррупционеров. Что творится?
13:30
"Заберут все": кто войдет в новый Кабмин? - фото 1
"Заберут все": кто войдет в новый Кабмин?
12:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...