Роскошные ароматы Bvlgari

Роскошные ароматы Bvlgari

На протяжении всей истории парфюмерии существует конкуренция между итальянской и французской школой. Конечно, это не конфликтная ситуация, а здоровое соперничество, основной целью которого, является возможность расширить ряды своих почитателей.

Французские духи подчеркивают индивидуальность и представляют собой настоящую симфонию ароматов, а в итальянских всегда присутствует особый шарм, глубина, насыщенность. В этой статье мы расскажем о парфюмах марки Bvlgari https://makeup.com.ua/brand/23469/, которые впечатляют своим необычным, чувственным звучанием и сочетают в себе лучшие черты ароматных композиции из Франции и Италии.

От ювелирных украшений к парфюмерии

История бренда началась еще во второй половине XIX века, когда Сотириос Булгарис перебрался из Греции в Италию и в 1880 году открыл в Неаполе первый ювелирный магазин. Но высокий уровень преступности не позволил спокойно вести бизнес, поэтому ювелир переехал в Рим и там продолжил начатое дело. В середине 80-х управление компании переходит к внукам и племянникам основателя, которые принимают решение включить в каталог парфюмерию.

Первый аромат представлен в 1992-м. Это универсальная композиция, автором которой является парфюмер Жан-Клод Эллена. Он не любит перегружать свои творения множеством аккордов, а предлагает насладиться гармоничным букетом из постепенно растворяющихся запахов.

Сегодня модный дом Bvlgari продолжает работать в том же ключе и формируют особые серии, объединенные определенной идеей:

- Чайная коллекция. Стала первой в каталоге марки и изготавливается с начала 90-х. В каждый парфюм входят аккорды разного чая – классического черного, белого из Гималаев, красного из Южной Африки, светлого и темного улуна из Китая.

- Omnia. Выпуск этой серии начался в 2005 году, и она стала настоящим парфюмерным хитом. Первый вариант, ставший уже классическим, наполнен восточными мелодиями и пряными нотами ванили, корицы, миндального ореха, сандала. Затем последовали более легкие композиции с цветочными аккордами розы, ириса, лилии, к которым добавили свежие цитрусовые мотивы. Для настоящих ценителей Востока марка выполнила две насыщенные композиции с глубоким звучанием индийской туберозы, османтуса. Автором практически всех парфюмов этой линейки является Альберто Морильяс, которые предпочитает работать с натуральными составляющими, умеет доводить до совершенства самые неожиданные сочетания.

- BVL. Два парфюма – мужской и женский впечатляют неожиданным комбинированием разных нот, например, тандем темного шоколада и ириса.



- Bvlgari Man. Парфюмерия для стильных, уверенных в себе, серьезных и сдержанных мужчин. В каталог входит три различных аромата – восточный, с древесными и кожаными нотами, обладающие средним и высоким уровнем стойкости.

- Bvlgari Man. Парфюмерия для стильных, уверенных в себе, серьезных и сдержанных мужчин. В каталог входит три различных аромата – восточный, с древесными и кожаными нотами, обладающие средним и высоким уровнем стойкости. - Aqva. Мужская серия, запущенная в 2005 году. В композициях по-разному раскрываются выразительные аккорды грейпфрута, горной лаванды, груши, морской свежести.

- Splendida. Выпускается с 2017 года, отличается неповторимым, благородным, шелковистым звучанием ириса, жасмина, розы.

Композиции Bvlgari – это элитная парфюмерия высочайшего уровня, способная своими уникальными мелодиями вызвать восторг, создать романтичное настроение, наполнить новыми эмоциями и чувствами.