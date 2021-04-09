Росією керують дегенерати

Хворі люди (с) / The Bell

Блогер Антон Ходза аналізує поточну ситуацію в Росії та доходить до невтішних для росіян висновків.

Це вже всім давно очевидно, але на міжнародній арені продовжують робити вигляд, що мають справу з людьми, хомо сапієнсами, з якими можна вести діалог.

Візьмемо для прикладу спікера Держдуми Володіна.

Типовий дегенерат. Над яким вже давно кричать навіть у самій Росії (лінк у першому коментарі).

Але ж просунувся по службі, очолив парламент.

Ці дегенерати навчились ефективно збиватися у дегенеративні групи та розповсюджувати свою дегенеративну пропаганду.

Наприклад, історія про чергового хлопчика, який загинув начебто від рук кривавих бандерівців.

Історію цю не тільки вигадали, закинули на всі федеральні канали та медіа помийки, але і продовжують розвивати.

Цей же Володін закликав виключити Україну з Ради Європи. Бо ж хлопчика вбили.

Звісно ж, через цю вигадану шляпу ніхто нас не буде виключати, але інфу закинули. Вона тепер живе у медіа. Переважно російських та проросійських. Може десь навіть в Костромі якась вразлива бабця трохи поплакала, погрозила сухеньким кулачком у бік України (насправді в сторону Казахстану, але бабка акадємієв нє канчала, очікувати від неї досконалого знання географії не варто).

Питання, для чого людині на такий високій посаді - спікер парламенту однієї з найвідоміших держав світу - так ганьбитися. Бути гвинтиком у пропагандистській машині. Для чого розповсюджувати відверту маячню та брехню.

Відповідь проста: вони дегенерати. Це єдиний дегенеративний організм, де кожен з елементів праіцює за сценарієм (так, сценарій теж дегенеративний). І вони вже так звикли до цього, що самостійно мислити не здатні. Критично мислити не здатні.

Зараз їм здається, що це їхня сила та перевага - що вони можуть залити весь світ фейками та пропагандою, і на тому виїхати. Але насправді вся ця лавина брехні їх же з часом і накриє.

П.С. Ще раз повторю, щоб точно в моніторинг попало - Володін дегенерат, Путін дегенерат, Шойгу дегенерат, Козак дегенерат, Жиріновський - тьотя шл*ха.

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