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Росіяни з "Градів" обстріляли жилі квартали Харкова - десятки загиблих 18+

13:44
Харків, тримайся - фото 1
Харків, тримайся

Російські окупанти вчинили черговий воєнний злочин - обстріляли цивільні квартали міста Харків.

Особливого цинізіму цьому злочину росіян додає той факт, що обстріл стався, коли у Білорусі відбуваються так звані мирні переговори.

​Російсько-окупаційні війська обстріляли жилі квартали Харкова з "градів". Під прицільний масований обстріл потрапили: Державна пожежно-рятувальна частина №22, склади на вулиці Бучми та гаражний кооператив.

Окупанти вдарили по двох спальних районах. Рогань та Олексіївка.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пише про десятки загиблих та сотні поранених.

Вже відомо про 14 поранених та 3 загиблих - це офіційно підтверджена інформація. Але це, на жаль, тільки перші дані

Відео обстрілу показує проосто жахливу пекельну картину.

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