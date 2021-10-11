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Росіяни вкрали проєкт вакцини AstraZeneca для розробки "Супутника V"

15:38
Хто сумнівався? - фото 1
Хто сумнівався?

Британські спецслужби повідомили уряду про те, що російський агент викрав формулу коронавірусної вакцини, розробленої компанією AstraZeneca, в РФ використали її при розробці шмурядка, також відомого під назвою "Супутник V".

Про це з посиланням на джерела повідомила газета The Sun, яку цитують низка британських ЗМІ.

Британські спецслужби стверджують, що мають докази того, що РФ викрала проєкт вакцини. Зазначається, що дані були викрадені іноземним агентом особисто.

У вересні 2020 року Росія опублікувала результати двох ранніх клінічних випробувань, які свідчать про те, що вакцина "Спутник V" є безпечною та ефективною.

Вакцина російського виробництва використовує технологію, подібну до вакцини AstraZeneca, причому обидві використовують ослаблену форму аденовірусу.

Хоча ці твердження надходять з анонімних джерел, цитованих у засобах масової інформації, британський уряд неодноразово заявляв про те, що Росія принаймні намагалася зламати тих, хто виробляє вакцини у Британії.

Покійний міністр з питань безпеки Джеймс Брокеншир публічно заявив, що країна "на 95% впевнена" у спробі злому.

У британському уряді поки не коментують інформацію про викрадення формули вакцини.

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вакцина Великобритания Россия Пандемия коронавируса шпионаж Новини Мир
Європейська правда
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