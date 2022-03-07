Росіяни обстріляли хлібзавод під Києвом - загинули 13 людей

Рятувальникам випала страшна робота / ДСНС

У Макарові Київської області внаслідок авіаудару російських військ по хлібозаводу загинуло 13 осіб.

"7 березня у м. Макарів внаслідок авіаудару сталося потрапляння снаряду на територію ДП "Макарівський хлібозавод". Рятувальниками з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих осіб", - повідомляє пресслужба ДСНС.

За попередньою інформацією, всього перебувало на території заводу близько 30 осіб.