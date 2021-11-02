Росія збирає свої війська на кордонах з Україною ФОТО

На знімках Maxar Technologies - скупчення бронетанкових частин та самохідної артилерії

Нові супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Тривожну новину повідомляє видання POLITICO.

Фото зробила компанія Maxar Technologies. На знімках видно скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із наземними військами в районі російського міста Єльня неподалік кордону з Білоруссю. Частини, які розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються, включають елітну 1-ю гвардійську танкову армію.

POLITICO, посилаючись на дані британського видання Jane's, що спеціалізується на військовій тематиці, пише, що техніку 4-ї танкової дивізії Росії перемістили в райони навколо Брянська і Курська, недалеко від північного кордону України. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою.

"У цьому районі також була помічена частина 1-ї гвардійської танкової армії", - стверджує в публікації.

У цьому районі також було помічено елементи 1-ї гвардійської танкової армії. Згідно з аналізом видання, армія «призначена для проведення операцій на всіх рівнях бойових дій, від боротьби з повстанцями до механізованих бойових дій».

"Зазвичай він першим отримує новітнє обладнання, а також розглядається як основна формація для тестування нового обладнання та тактики", - передають там.

На супутникових знімках видно самохідну артилерійську установку та іншу техніку.

Це розгортання «знаменує явне відхилення від стандартної схеми навчання 1-ї гвардійської танкової армії», яка зазвичай проводиться під Москвою.