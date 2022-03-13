Росія обстріляла Львівщину - ракети падали майже на кордоні з НАТО

Криваві дарунки для українців прилетіли з Саратова

У неділю, 13 березня, Росія здійснила черговий злочин, який забрав чимало українських життів.

Ворог завдав потужного ракетного удару по Яворівському полігону на Львівщині.

У результаті атаки загинули 9 людей, ще 57 осіб постраждали.

Про це заявив на ранковому брифінгу голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький на брифінгу 13 березня

"Було випущено, за попередніми даними, більше 30 ракет. Спрацювала система протиповітряної оборони, певну кількість було збито. На даний момент 57 людей травмовані, уражені, перебувають у лікарнях, 9 загинуло - за офіційно підтвердженими даними. На даний момент здійснюється гасіння пожежі і розбір уламків", - заявив чиновник.

За даними львівської влади, літаки вилетіли з російського Саратова до акваторії Чорного моря. Саме звідти здійснювались удари.

Варто зазначити, що обстрілювали територію фактично на кордоні з Польщею, тобто - країною НАТО. Втім, у НАТО таке криваве нахабство Росії вкотре залишили без відповіді.