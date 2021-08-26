Російську позбавили статусу регіональної мови на Січеславщині

Відбувся захист мови / Фейсбук пана Кремня

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував регіональний статус російської мови у Дніпропетровській області.

Радісну новину з мовного фронту повідомив профільний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Нарешті це антиконституційне рішення скасоване! Всі ми пам'ятаємо, що після прийняття у 2012 році ганебного закону "Про засади державної мовної політики", розпочався своєрідний "парад" прийняття рішень місцевими радами про надання російській мові статусу регіональної. І Дніпропетровська область не виняток. Проте ще у лютому 2018 року КСУ визнав той закон неконституційним. А з 16 липня 2019 року набув чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якого депутати Дніпропетровської обласної ради мали в шестимісячний термін переглянути і скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної. Однак цього не сталося. І тільки в судовому порядку нам вдалося цього домогтися", - зазначив Кремінь.

У липні 2021 року Миколаївський окружний адміністративний суд визнав нечинним та скасував рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної.