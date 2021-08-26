День Независимости Володимир Зеленський Кримська платформа Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Російську позбавили статусу регіональної мови на Січеславщині

09:38
Відбувся захист мови - фото 1
Відбувся захист мови / Фейсбук пана Кремня

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував регіональний статус російської мови у Дніпропетровській області.

Радісну новину з мовного фронту повідомив профільний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Нарешті це антиконституційне рішення скасоване! Всі ми пам'ятаємо, що після прийняття у 2012 році ганебного закону "Про засади державної мовної політики", розпочався своєрідний "парад" прийняття рішень місцевими радами про надання російській мові статусу регіональної. І Дніпропетровська область не виняток. Проте ще у лютому 2018 року КСУ визнав той закон неконституційним. А з 16 липня 2019 року набув чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якого депутати Дніпропетровської обласної ради мали в шестимісячний термін переглянути і скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної. Однак цього не сталося. І тільки в судовому порядку нам вдалося цього домогтися", - зазначив Кремінь.

У липні 2021 року Миколаївський окружний адміністративний суд визнав нечинним та скасував рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Тарас Креминь Днепропетровская область русский язык украинский язык Новини Украина
Укрінформ
Другое на тему
ЄС робить Путіну бо-бо - фото 1
Німецький суд зробив дуже боляче путінському "Північному потоку"
Вчера, 15:12
Рада дає добро - фото 1
Депутати проголосували за великий герб України
Вчера, 10:00
Зі святом Незалежності - фото 1
У Києві пройшов військовий парад до Дня Незалежності
24 августа, 11:08
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Все почалося задовго до барикад - фото 1
Далі польоту стріли. Чому не варто перебільшувати значущість серпневого путчу
19 августа, 11:15
Лучшие песни Кузьмы Скрябина - фото 1
Кузьма Скрябин: Лучшие песни и клипы легенды
17 августа, 15:30
Биография Богдана Ступки - уже часть истории - фото 1
День памяти Богдана Ступки: биография и цитаты знаменитого актера
22 июля, 14:30