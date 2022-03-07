Російський рубль пробив нове дно й не думає зупинятись

Курс не Венесуелу

Після початку повномасштабної війни Росії проти України курс рубля впав. У понеділок, 7 березня, він оновив історичний мінімум – 144 за долар. Вартість євро перевищила 150 рублів.

Спочатку нове дно становило 140 рублів за долар США, а ввечері було вже 144 рублі за долар.

23 лютого, в останній день перед початком війни проти України, курс рубля досягав 80 руб./$. Тоді росіянам це казалось катастрофічним. Нині вони б зраділи такому курсу, але пізно.

Згідно з даними біржових торгів Investing.com, курс долара в РФ злетів до історичної позначки. Разом з тим очікується і різке зростання курсу в банках і обмінниках. Це відбувається на тлі новин про можливе введення нафтового ембарго.

При цьому на Московській біржі торги на кілька днів зупинені.

Нагадаємо, вранці 24 лютого РФ увірвалася в Україну, агресор почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ і Харків.

Ряд країн світу вирішили покарати владу РФ за нову агресію проти України-ввели свіжі санкції. Зокрема, ЄС вирішив, що з 12 березня сім російських банків - "ВТБ", "Банк Росії", "Совкомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Новікомбанк" і "веб.РФ" - повинні бути відключені від міжнародної фінансової системи SWIFT.