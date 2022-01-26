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Російські олігархи втратили $28 мільярдів через бажання Путіна напасти на Україну

18:12
За безумства Путіна платять його "гаманці" - фото 1
За безумства Путіна платять його "гаманці" / Піксабей

На тлі катастрофічного обвалу російського фондового ринку за останній місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані лічильника Forbes Real-Time.

Як зазначає видання, в глобальному рейтингу мільярдерів Forbes 104 росіянина, з них 76 втратили частину статків на тлі загрози вторгнення військ РФ в Україну.

Найбільше втратили основні власники "Новатека" та "Сибура" Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко. Їхні статки скоротилися на $2,1 і $1,9 млрд відповідно.

На третьому місці за втратами опинився сенатор Сулейман Керімов, чия родина контролює "Полюс" — одну з найбільших у світі золотодобувних компаній. Його статки скоротилися на $1,8 млрд.

Також одним з лідерів по втратах став засновник і СЕО виробника електромобілів Arrival Денис Свердлов.

До списку тих, хто зазнав максимальних втрат також потрапив засновник Яндекса Аркадій Волож, який втратив 26% ($600 млн) свого статку. Його капітал скоротився до $1,7 млрд.

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УНІАН
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