Російські окупанти нібито відкрили вогонь по британському кораблю у Чорному Морі

HMS Defender зазнав російської агресії / ВМС України

23 червня російські військові відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця HMS Defender в районі мису Фіолент в Чорному морі. На союзників України скинули одну тонну бомб. Про це пишуть ЗМІ окупантів, підтверджень з українського боку наразі нема.

"Есмінець був попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону Російської Федерації. На попередження не відреагував", - заявили у пресслужбі Міноборони агресора.

О 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу. О 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання (4 осколково-фугасних авіаційних бомби ОФАБ-250) по курсу руху есмінця з керованою ракетною зброєю (УРО) "Дефендер", - заявили окупанти.

О 12:23 есмінець HMS Defender нібито покинув води, які Росія незаконно привласнила як свої територіальні.

Насправді Росія не мала на це ніякого права, а тому здійснила черговий воєнний злочин й показала себе як держава-пірат.

Україна наразі ніяк не коментувала даний інцидент. Також мовчать і в МЗС Великої Британії та представництві НАТО. Не виключено, що це все лише російська дезінформація. Пізніше це припущення підтвердилось.

Нагадаємо, два кораблі НАТО 18 червня увійшли в одеський порт. Британські кораблі прибули до України як учасники навчань Sea Breeze 2021. Озброєння британського єсмінця цілком дозволяло вступити в бій з застарілим російським Су-24М та легко знищити його.

Саме на на борту есмінця HMS Defender в Одесі міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерстваміж консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України. Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні і Британії, будівництво двох баз ВМС України.