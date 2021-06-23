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Британський королівський флот викрив брехню російських окупантів

15:27
Британці не бояться росіян - фото 1
Британці не бояться росіян / Royal Navy

Британський королівський флот відреагував на інформацію, яку поширили російські ЗМІ, про начебто атаку окупантами есмінця HMS Defender.

Британці іронічно вказали, що ніяких попереджувальних пострілів по HMS Defender не було, тобто окупанти скидали невидимі бомби.

Нагадаємо, росіяни хвалились, що скинули поруч з кораблем НАТО чотири бомби по 250 кілограмів кожна.

"Попереджувальних пострілів по HMS Defender не проводилося. Корабель ВМС Великобританії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права", - йдеться в повідомленні Королівського флоту.

Британський королівський флот викрив брехню російських окупантів - фото 208319

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у свою чергу заявив, що Україні потрібнор посилювати заходи безпеки, оскільки агресор зовсім втратив береги.

"Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі», — повідомив Кулеба на своєму Twitter-акаунті.

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Великобритания Оккупация Крыма Крым Черное море Дмитрий Кулеба Новини Украина
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