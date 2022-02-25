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Російські окупанти сьогодні зазнали історично рекордних втрат

Вчера, 15:15
Далеко не всі окупанти повернуться живими додому - фото 1
Далеко не всі окупанти повернуться живими додому / ЗСУ

Ні Чечня, ні Сірія та Африка, ні навіть наш Донбас, а Україна 25 лютого 2022 року зруйнувала міф про непереможність російської армії. Лише сьогодні понад 1000 росіян потрапили до пекла.

"Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі". - підрахували фахівці-практики з ЗСУ.

Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

"Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта", - заявили у Збройних силах України.

Ба більше, наші захисники мають всі підстави для того, щоб рекорд було підвищено, адже ще не вечір, а окупанти лізуть і лізуть, шукаючи в Україні свою смерть.

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