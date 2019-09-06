Родственники премьер-министра Гончарука имеют колоссальные долги за коммуналку

Родственники премьера не желают платить за воду и тепло

На практически идеальной репутации нового премьер-министра страны Алексея Гончарука появились первые пятнышки. Подвели топ-чиновника родственники.

Как удалось выяснить Слідство.Інфо, семья Алексея Гончарука и он сам - злостные неплательщики за коммунальные услыги.

Об этом свидетельствуют решения Деснянского районного суда Чернигова. Выяснилось, что коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на Алексея Гончарука и его родных из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги.

Больше всего премьер Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница должны за горячую воду. Так, в 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить 8 400 и 7 800 гривен коммунальному предприятию «Облтеплокомунэнерго».

Кроме этого, 4 000 гривен долга суд заставлял заплатить за услуги ЖЭКа - в 2011 и 2015 годах. Также более 1 000 гривен суд обязал заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 году «Черниговгаза». Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 000 гривен. Уплатил ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно.

Журналисты обратились за комментарием по этой вопиющей ситуации к Алексею Гончаруку. Он ответил, что он хоть и прописан в этой квартире, но уже 19 лет живет в Чернигове и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с коммунальной задолженности. После этого премьер-министр перестал отвечать журналистам.

Кстати, в августе 2019 Гончарук получил зарплату в 32 399 гривен, чего бы хватило на закрытие вопроса.

Отметим, что долги эти действительно, скорее всего, не премьера, однако топ-чиновник обязан подавать пример всем, в том числе членам своей семьи. Известно, что Гончарук - сирота, его отец погиб в ДТП, когда Алексей и его брат были детьми. Мать будущего премьера долгое время была на заработках в Италии и вернулась в Украину только сейчас. Возможно, привезенных ее денег хватит на погашение долга перед государством, экономикой которого руковдит ее сын.