Родственник чиновника КГГА обещал решить земельные вопросы за 15 тысяч долларов

СБУшники задержали очередного взяточника

Вечером в среду, 17 июня, в Киеве упаковали мужчину, который получил от местного бизнесмена немалую сумму денег. Предназначались средства для того, чтобы родственник работника городской администрации столицы порешал проблемы взяткодателя.

Как заявили сегодня в Службе безопасности Украины, по данным следствия, злоумышленник предложил предпринимателю помочь ему с арендой земли в Киеве за совсем не скромную сумму.

В обмен на 15 тысяч долларов подозреваемый гарантировал бизнесмену, что Киев продолжит с ним договор аренды земельного участка коммерческого назначения в Голосеевском районе.

Кроме того, участвовать в схеме должны были еще и депутаты горсовета.

"Для проведения сделки злоумышленник привлек своего родственника, который работает на руководящей должности в КГГА. Правоохранители задокументировали получения первой части взятки в размере 5 тысяч условных единиц, - отметили в Службе безопасности. - Во время получения второго транша в 10 тысяч долларов злоумышленника задержали. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и привлечению к уголовной ответственности должностных лиц КГГА. Продолжается досудебное расследование для установления других лиц возможно причастных к сделке".

По факту преступления открыто уголовное дело. Правда, будут ли трактовать правонарушение как получение взятки должностным лицом или как мошенничество, неизвестно.

Фамилию и должность сотрудника КГГА, который участвовал в коррупционной схеме, правоохранители не назвали.