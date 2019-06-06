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РФ может выйти из договора о наступательном вооружении с США

21:00
Русские хотят выйти из очередного договора с США по вооружению - фото 1
Русские хотят выйти из очередного договора с США по вооружению

Российские террористы собираются не продлевать заключенный с США договор, сдерживающий стратегические наступательные вооружения. Истекает срок действия этого соглашения в 2021 году.

О намерениях начать штамповать ядерные боеприпасы, ракеты подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков заявил сегодня главарь РФ Владимир Путин.

Штаты обвинили Россию в проведении запрещённых ядерных испытаний

По его словам, Кремль не собирается продлевать договоренности о сокращении стратегического наступательного вооружения.

Так называемый договор СНВ-3 предусматривает ограничение оружия массового поражения у Штатов, а также у России. Тем не менее, московские террористы уже давно его нарушили, не только начав разработку новых видов ядерного вооружения, но и превысив допустимое количество существующего.

Теперь же, когда через два года русские могут отказаться от пролонгации договора, существующие у них ракеты "легализуются", а у Штатов в гонке вооружений будут развязаны руки. Правда, до уровня оружия США террористическая страна развиться никак не сможет по причине непроходимой тупости инженеров, а также невероятной коррупции.

Заявение же Путина о намерении выхода из договора может привести к очередному витку кризиса в отношениях между и без того ни разу не дружественными странами.

Напомним, в прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), поскольку российские боевики в обход пунктов документа продолжали производить запрещенное вооружение.

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