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Реки кипятка: в Киеве произошел очередной коммунальный коллапс (ФОТО)

15:40
В Киеве возле нового ЖК случился прорыв теплотрассы - фото 1
В Киеве возле нового ЖК случился прорыв теплотрассы

Во вторник, 14 января, на следующий день после эпического происшествия в торговом центре Ocean Plaza, аналогичное ЧП случилось в Соломенском районе столицы.

Очередной вопиющий коммунальный коллапс произошел в районе нового жилого комплекса Campus, который буквально недавно отгрохали в районе станций метро "КПИ" и "Шулявская".

Киевский ТРЦ Ocean Plaza эпично затопило ВИДЕО

Фотографии ЧП опубликовали на странице паблика "Типичный Киев", отметив, что "сегодня эстафету принял ЖК "Кампус":

Реки кипятка: в Киеве произошел очередной коммунальный коллапс (ФОТО) - фото 194303,

Насколько масштабный прорыв случился возле ЖК, расположенного у спорткомплекса КПИ, неизвестно. В данный момент информации о пострадавших нет.

Реки кипятка: в Киеве произошел очередной коммунальный коллапс (ФОТО) - фото 194304

На месте работают сотрудники коммунальных служб, которым предстоит устранить весьма масштабный прорыв теплосети.

Напомним, вчера вечером в ТЦ Ocean Plaza произошел настоящий потоп. Из-за кипятка, хлынувшего прямо на минус первый этаж, полностью затопленными оказались все помещения, которые находятся внизу центра. В результате ЧП без пострадавших не обошлось - 10 человек получили ожоги конечностей. Семеро из них находятся в больнице.

Сегодня из-за ремонтных работ по ликвидации последствий аварии на теплотрассе в районе метро "Лыбидская" перекрыто движение по улице Антоновича в Киеве. Движение обещают открыть во второй половине дня 15 января

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