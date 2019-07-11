Рейтинговые войны: социологи разнятся в цифрах и количестве проходящих в Раду партий

Социологи сами не могут определиться, кто проходит в Раду

В рамках политической борьбы за мандаты политсилы активно приступили к манипуляциям посредством подачи данных соцопросов. Если вчера в КМИСе заявляли, что "Голос" Святослава Вакарчука в Раду не проходит, сегодня группа "Рейтинг" подала совсем другие данные.

Опубликованные компанией результаты соцопроса, якобы проведенного 6 по 10 июля во всех регионах страны, кроме оккупированных территорий, свидетельствуют либо о том, что украинцы резко меняют свои симпатии, либо же о работе экспертов на руку политсилм.

Так, согласно информации группы "Рейтинг", партия Святослава Вакарчука не вылетает за скобки гонок, а даже опережает "Батькивщину" с 6,6% симпатий опрошенных. Правда, Тимошенко отстала всего на 0,2%.

Первое же место закрепилось за мечтающими создать монокоалицию из команды Зеленского "Слуга народа" с 47%. Второй партией по количеству нарепов в ВР станут недобитые революцией рыги из "Оппозиционной платформы - За жизнь", за которых готовы проголосовать 11,6% ватников и сочувствующих.

Переименованная в "Европейскую солидарность" БПП по версии "Рейтинга" наберет около 8,2% голосов.

А вот с непроходными политсилами социологи определяются вполне точно - их данные сходятся. Не добирают до пятипроцентного барьера партия "Сила и честь" с их 3,6%, а также медленно умирающий в политическом смысле "Оппозиционный блок" - 3,2%.

Рейтинги же других партий ниже трех процентов.