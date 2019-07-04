Рейтинг Зеленского еле дотягивает до рояля

Рейтинг Зеленского еле дотягивает до рояля

Позиции Команды Зе продолжает лихорадить. Глава соцгруппы «Рейтинг» Алексей Антипович объяснил почему.

По мнению эксперта, "Слуга народа" только-только начала по настоящему включатся в избирательную кампанию. А вот другие политсилы не дремлют и продолжают отбирать избирателя у "зеленых".

К тому же, говорит Антипович, изменился и сам избиратель.

"И его показатель в 73% означает, что разочарование и падение рейтингов просто неизбежны. К тому же избиратель сам изменился, время идет быстрее, потому у Зеленского в лучшем случае полгода", - заявил социолог.

Однако рейтинги "Слуги" еще достаточно высоки.

"У "Слуги народа" есть падение рейтинга, но не критичное. При таких ее позициях нет особой разницы между 45%, 43% или 42%. Кроме того, они фактически не начинали кампанию", - сказал Антипович.

Напомним, 6 июля пройдет съезд "Слуги народа" с очередными чистками рядов партии. Вот что по этому поводу заявил Дмитрий Разумков:

"Вы видите, что мы достаточно быстро реагируем на сообщения, что кто-то где-то неадекватно попал в наш список. Мы единственные, кто ведет постпраймериз. Мы провели часть постпраймериз между двумя частями съезда, а теперь еще ждем фидбека сограждан. Мы его еще, скорее всего, почистим на третьем этапе съезда".