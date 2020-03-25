Реанимация уже не нужна: НБУ решил отпустить курс гривны

Гривна снова готовится падать

В условиях экономического провала страны, тотального и только лишь начинающегося коронавирусного кризиса, в регуляторе решили не вливать впустую сотни миллионов долларов для поддержания "удобного" для народа курса гривны.

В сообщении НБУ в среду, 25 марта, сказано о том, что для сдерживания падения нацвалюты уже два дня не реализуют валюту на межбанке.

При этом сегодня главный финансовый оператор страны объявил о получении наличных долларов, которые тут же были проданы 11 крупнейшим банкам страны.

Так что уже завтра все у.е. попадут на открытый рынок, где начнется ажиотаж с повышением курса.

"Второй день подряд Национальный банк не проводит интервенций по продаже валюты. Межбанковский рынок балансируется без нашего участия - на уровнях близких к 28 гривен за доллар США", - заявили чиновники-финансисты. - Наконец-то мы получили партию наличного доллара, необходимого для подкрепления касс банков. Сегодня мы провели операцию по обмену этой наличности на безналичную валюту банков. Участие в этой операции приняли 11 из 14 банков, которые имеют статус системно важных. Предложенный нами объем наличной валюты составил 130 млн долларов и был полностью выкуплен".

Напомним, перед началом паники из-за пандемии коронавируса и предстоящего карантина, на фоне наслоившихся из-за дебильного управления страной проблем, НБУ влил в межбанк 2 миллиарда 69 миллионов долларов только ради поддержания политически удобного курса гривны. Прекратили разбазаривать деньги госслужащие лишь после того, как пик колебаний курса на рынке исчез вместе с наличным долларом. Купить валюту в обменниках стало практически невозможно, а банки не имеют права выставлять слишком спекулятивные курсы.

Как известно, недавно Нацбанк оповестил частников о том, что банкам запрещено штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов и повышать процентные ставки в условиях карантина. Определенные меры для защиты рядового украинца приняла ВРУ.