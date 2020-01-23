Разумков пояснил заявление Гончарука глумлением над законами

Разумков пояснил заявление Гончарука

Судя по всему, для многих лидеров Зе команды свалившаяся на них власть означает необычное развлечение. Об этом говорят их поступки и заявления.

В среду, 22 января, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал написание главой Кабмина Алексеем Гончаруком заявления об увольнении на имя президента, а не Верховной Рады, как это предусмотрено в законодательстве.

По словам главы парламента, документ с желанием уйти с должности является фарсом, а рассматривать его с юридической точки зрения не следует.

- Заявление Премьер-министра Алексея Гончарука об отставке вызвало диссонанс в обществе, потому что согласно Конституции, премьер действительно пишет заявление на Верховную Раду о сложении своих полномочий. Но его не надо расценивать с юридической точки зрения, это было обращение к Президенту как к лидеру команды. А Президент действовал в рамках закона и Конституции, он ничего не подписывал, ничего противозаконного не сделал, – отметил спикер Рады во время своего рабочего визита на одно из госпредприятий в Николаеве.

Напомним, после публикации роликов Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.

Как известно, после слива прослушки Гончарука группа олигарха Коломойского в ВР провела так называемое сигнальное голосование за отставку премьера. Впрочем, для увольнения реформатора-технократа не нашлось достаточной поддержки.

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности.