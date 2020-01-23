Разумков пояснил заявление Гончарука глумлением над законами
Судя по всему, для многих лидеров Зе команды свалившаяся на них власть означает необычное развлечение. Об этом говорят их поступки и заявления.
В среду, 22 января, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал написание главой Кабмина Алексеем Гончаруком заявления об увольнении на имя президента, а не Верховной Рады, как это предусмотрено в законодательстве.
По словам главы парламента, документ с желанием уйти с должности является фарсом, а рассматривать его с юридической точки зрения не следует.
- Заявление Премьер-министра Алексея Гончарука об отставке вызвало диссонанс в обществе, потому что согласно Конституции, премьер действительно пишет заявление на Верховную Раду о сложении своих полномочий. Но его не надо расценивать с юридической точки зрения, это было обращение к Президенту как к лидеру команды. А Президент действовал в рамках закона и Конституции, он ничего не подписывал, ничего противозаконного не сделал, – отметил спикер Рады во время своего рабочего визита на одно из госпредприятий в Николаеве.
Напомним, после публикации роликов Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
Как известно, после слива прослушки Гончарука группа олигарха Коломойского в ВР провела так называемое сигнальное голосование за отставку премьера. Впрочем, для увольнения реформатора-технократа не нашлось достаточной поддержки.
Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности.