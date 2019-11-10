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Размахивал руками и ухмылялся: Тищенко задебилило перед журналистами (ВИДЕО)

16:00
Николай Тищенко снова показал себя слабоумным - фото 1
Николай Тищенко снова показал себя слабоумным

В воскресенье, 10 ноября, народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко в очередной раз показал, что не умеет вести перед работниками СМИ. Парламентарий силился выдавить из себя даже предложение, но получилось в стиле Добкина.

Сегодня после заседания партии "Слуга народа" журналисты выцепили нескольких народных депутатов. В том числе и любмичика многих СМИ Николая Тищенко.

22-летняя помощница Тищенко дико оконфузилась

Корреспонденты "Нового времени" поинтересовались у одиозного ресторатора, была ли переписка с пранкером "Джокером" реальной, на что тот отреагировал неадекватно.

Услышав реплику о том, что он не подтвердил и не опроверг фейковость скриншотов, Тищенко обнял журналистку и улыбнулся в камеру.

На уточняющие вопросы, вызывали ли его в НАБУ, "слуга народа" с идиотской улыбкой махал руками прямо перед камерами.

Затем представитель Зе команды объявил, что играет с сотрудницей СМИ в гляделки, и сказал, что уходить от журналистов не собирается:

- Я принципиально не уйду и буду слушать ваши вопросы. Хочу с журналистами поговорить. Я люблю всех журналистов. И хочу, чтобы вы знали: журналисты - самая важная профессия для нас, политиков. Самая важная позиция журналистов - отстаивать мнение народа. Народ требует изменений, поэтому команда "Слуги народа" взялась за изменение страны", - твердил как мантру Тищенко, которому, видимо, неслабо досталось за жалобы представившемуся Рябошапкой пранкеру.

Смотрите видео неадекватного поведения Николая Тищенко после съезда "Слуги народа" онлайн:

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