Рассказ служанки получит новое продолжение

Расска служанки - сиквелу быть

Успех антиутопии "Рассказ служанки" не дает покоя ни автору оригинального романа, ни продюсерам из Hulu. Первая выпускает продолжение романа, вторые сразу берутся за его экранизацию.

Мрачный роман Маргарет Этвуд "Рассказ служанки" был написан в 1985 году. Книга, рисуюящая мрачный мир, где победили христианские религиозные фанатики, превратившие женщин в рабынь, лишив их каких-либо прав, стал сенсацией и был мгновенно экранизирован как художественный фильм (в 1990), позднее из него и вовсе сделали оперу.

Новой волне популярности книга обязана расцвету стриминговых платформ и сериалов с огромными бюджетами. В 2016 на Hulu выходит сериал "Рассказ служанки" по мотивам книги Этвуд с великолепным актерскими ансамблем и Элизабет Мосс в главной роли. Сериал был очень тепло встречен критиками, собрал массу наград и стал не просто шоу, а политическим высказыванием для миллионов женщин по всему миру. Ну, и принес кучу денег создателям.

Оставаться в стороне от успеха было глупо, а потому Маргарет Этвуд вновь берется за перо и пишет продолжение. Книга под названием "Заветы" еще до своего выхода (10 сентября 2019) объявлена бестселлером и номинирована на различные премии. Не стоит в стороне и Hulu. Боссы стримингового сервиса вместе со студией MGM объявили, что будут снимать сиквел своего сериала, а за основу возьмут как раз книгу Этвуд.

Напомним, первый сезон сериала - это практически дословная экранизация романа канадской писательницы, 2 и 3 сезоны - плод работы сценаристов под началом шоураннера Брюса Миллера (из-за чего в шоу добавилось экшена и драматизма, но убавилось правдоподобности). 4-й сезон обещают в 2020 году. Где-то в этом же промежутке стоит и ждать сиквел сериала.

Известно, что новая книга Этвуд вновьб рассказывает о Галааде, но 15 лет спустя посте событий первой книги. Повествоваие ведется от имени трех женщин.