Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Кобе Брайант война на Донбассе

Радуцкий объявил войну несуществующей болезни - ФОТОФАКТ

14:55
Радуцкий объявил войну несуществующей болезни - ФОТОФАКТ - фото 1
Радуцкий объявил войну несуществующей болезни - ФОТОФАКТ

Глава комитета по вопросам здравоохранения ВРУ Михаил Радуцкий объявил войну несуществующей болезни. Правда, он сам об этом не знает.

"Наследник Супрун" вляпался в расистский скандал. Глава МОЗ дала ответку

Об этом в Facebook написала экс-сотрудница МОЗ Дана Юрович.

"Господин председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования! Понимаете, это не вирус королевской крови и не болезнь / повреждение / гниение короны как символа королевской власти. Хотя, возможно, вы и носите сейчас так называемую корону медицины, но можете быть уверены, вы вне опасности. Вряд ли инфекция к инфекции цепляется. Но я не медик, ой, так же как и вы, и как министр, и короче ...", - написала Юрович и добавила скрин поста Радуцкого.

Радуцкий объявил войну несуществующей болезни - ФОТОФАКТ - фото 195116

Отметим, что сам нардеп еще не заметил своей ошибки и не думает ее исправлять.

Радуцкий объявил войну несуществующей болезни - ФОТОФАКТ - фото 195114

Напомним, что ранее Михаил Радуцкий являлся претендентом на кресло главы МОЗ, однако эту должность заняла Зоряна Скалецкая. Правда, в самостоятельности последней уверены далеко не все.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Михаил Радуцкий Партия Слуга народа Коронавирус из Китая
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Землю, которой Деркач завладел незаконно, арестовали - фото 1
Земля на миллиард: суд арестовал десятки гектаров, отжатых нардепом Деркачем в Конча-Заспе
18:20
Круиз по Европе стал кошмаром для двух тысяч пассажиров - фото 1
Подозрение на коронавирус: в Италии "завис" круизный лайнер с тысячами людей на борт
16:20
Грымчак отправится под домашний арест - фото 1
Антикоррупционный суд отпустил бывшего замминистра Грымчака
15:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35
Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие - фото 1
Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие
19 января, 20:00
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Загрузка...