Радуцкий объявил войну несуществующей болезни - ФОТОФАКТ

Радуцкий объявил войну несуществующей болезни - ФОТОФАКТ

Глава комитета по вопросам здравоохранения ВРУ Михаил Радуцкий объявил войну несуществующей болезни. Правда, он сам об этом не знает.

Об этом в Facebook написала экс-сотрудница МОЗ Дана Юрович.

"Господин председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования! Понимаете, это не вирус королевской крови и не болезнь / повреждение / гниение короны как символа королевской власти. Хотя, возможно, вы и носите сейчас так называемую корону медицины, но можете быть уверены, вы вне опасности. Вряд ли инфекция к инфекции цепляется. Но я не медик, ой, так же как и вы, и как министр, и короче ...", - написала Юрович и добавила скрин поста Радуцкого.

Отметим, что сам нардеп еще не заметил своей ошибки и не думает ее исправлять.

Напомним, что ранее Михаил Радуцкий являлся претендентом на кресло главы МОЗ, однако эту должность заняла Зоряна Скалецкая. Правда, в самостоятельности последней уверены далеко не все.