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Глава МОЗ "человек" Радуцкого? Скалецкая дала ответ

Вчера, 17:00
Глава МОЗ "человек" Радуцкого? Та дала ответ - фото 1
Глава МОЗ "человек" Радуцкого? Та дала ответ

Намедни "слуга народа" Михаил Радуцкий назвал будущего министра (на тот момент - прим. ред.) Зоряну Скалецкую "своим человеком". Позже та действительно возглавила МОЗ и тут же поспешила прокомментировать неприятную ситуацию.

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"Я с Михаилом Радуцким если где-то и пересекалась, то это были эфиры. На каком-то из них я сказала, что я как писала законопроекты, так и дальше буду их писать, и если нужна будет помощь - обращайтесь. Мы общались только на эту тематику", - сказала политик.

И подчеркнула следующее:

"Никакой другой информации или договоренностей я не получала и не проводила".

Глава МОЗ 'человек' Радуцкого? Скалецкая дала ответ - фото 187102

Михаил Радуцкий

Отметим, что ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил о временности Скалецкой (Черненко) на посту главы МОЗ. Ее будто бы должен заменить упомянутый Михаил Радуцкий. И вот что он думает по этому поводу.

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Михаил Радуцкий Зоряна Скалецкая Министерство здравоохранения Новости Украина
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