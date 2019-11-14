Комитет Рады поддержал перезапуск ГБР с увольнением Трубы

Комитет Рады хочет уволить Трубу и перезапустить ГБР

В четверг, 14 ноября, народные депутаты решили рекомендовать парламенту принять пакет правок к законопроекту № 2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований". Если депутаты проголосуют "за", все руководство ГБР пойдет на биржу труда.

Об этом сегодня заявила член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

По ее словам, поправки предусматривают быстрое увольнение и скандально известного Романа Трубы, и его заместителя. После этого руководство органа будет назначено президентом после конкурса.

- Мы сейчас фактически меняем структуру ГБР. Бюро станет одним из самых влиятельных правоохранительных органов в стране. Мы полностью меняем функционал и влияние ГБР, предоставляем ему большие полномочия, так что нужно перезапустить руководство, - подчеркнула Устинова.

На сегодняшнем заседании присутствовал и однокашник Андрея Богдана Роман Труба, который, разумеется, топил за то, чтобы его оставили на хлебной должности.

Кроме разгона высших чинов ГБР поправки к закону предполагают создание конкурсной комиссии, а также перевод следователей по делам Майдана из ГПУ в реформированное ведомство.

Напомним, документ авторства Зеленского о преобразовании госбюро расследований уже был принят в первом чтении 17 октября. Если законопроект с предложенными правками наберет большинство в зале ВР, директора ГБР будет назначать президент по представлению конкурсной комиссии, тогда как сейчас кандидатуру главы должен вносить премьер-министр.