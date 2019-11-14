Светлана Кондзеля Владимир Зеленский война на Донбассе

Комитет Рады поддержал перезапуск ГБР с увольнением Трубы

15:00
Комитет Рады хочет уволить Трубу и перезапустить ГБР - фото 1
Комитет Рады хочет уволить Трубу и перезапустить ГБР

В четверг, 14 ноября, народные депутаты решили рекомендовать парламенту принять пакет правок к законопроекту № 2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований". Если депутаты проголосуют "за", все руководство ГБР пойдет на биржу труда.

Об этом сегодня заявила член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

Печерский райсуд посадил заместителя генерала Марченко по делу о "плохих бронежилетах"

По ее словам, поправки предусматривают быстрое увольнение и скандально известного Романа Трубы, и его заместителя. После этого руководство органа будет назначено президентом после конкурса.

- Мы сейчас фактически меняем структуру ГБР. Бюро станет одним из самых влиятельных правоохранительных органов в стране. Мы полностью меняем функционал и влияние ГБР, предоставляем ему большие полномочия, так что нужно перезапустить руководство, - подчеркнула Устинова.

На сегодняшнем заседании присутствовал и однокашник Андрея Богдана Роман Труба, который, разумеется, топил за то, чтобы его оставили на хлебной должности.

Кроме разгона высших чинов ГБР поправки к закону предполагают создание конкурсной комиссии, а также перевод следователей по делам Майдана из ГПУ в реформированное ведомство.

Напомним, документ авторства Зеленского о преобразовании госбюро расследований уже был принят в первом чтении 17 октября. Если законопроект с предложенными правками наберет большинство в зале ВР, директора ГБР будет назначать президент по представлению конкурсной комиссии, тогда как сейчас кандидатуру главы должен вносить премьер-министр.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГБР Верховна Рада Роман Труба Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В СБУ "не заметили" покатушек Корчевникова в Крым - фото 1
В СБУ не заметили нарушений у призывавшего уничтожать Украину пропагандиста Корчевникова
14:00
Игорь Мазур уже в Украине - фото 1
Задержанный по запросу РФ в Польше замглавы УНСО вернулся в Украину
11:20
Немцы согласились достроить "Северный поток", но разделить его использование - фото 1
Бундестаг утвердил поправки газовой директивы ЕС
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
15:27
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
10:40
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
03 ноября, 14:00
Загрузка...