Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Рада исправляет ошибки предшественников / Пресс-служба Кабмина

В пятницу, 4 декабря, Верховна Рада приняла за основу и в целом законопроект, которым возобновила ответственность за недостоверное декларирование.

За соответствующий законопроект №4460-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» проголосовали 289 народных депутатов.

Теперь за представление недостоверной информации в е-декларациях предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет. Но не заключения.

Законом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации".

Статьей устанавливается, что умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренную законом "О предотвращении коррупции», если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - наказывается штрафом от 2 тыс. 500 до 3 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как выглядит компромисс

Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренную законом "О предотвращении коррупции», если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более чем 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также Уголовный кодекс дополняется статьей 366-3 "Непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Согласно ее положениям, умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции", - наказывается штрафом от 2 тыс. 500 до 3 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В Уголовном процессуальном кодексе Украины, в частности, устанавливается, что Высшему антикоррупционному суду подсудны уголовные производства о коррупционных уголовных преступлениях, предусмотренных двумя этими статьями.

Досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных этими статьями, осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Законом также вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в закон "О предотвращении коррупции". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.