Рада ухвалила закон про деолігархізацію - медведчуківці та порошенківці були проти

Порошенко шукає очима колег-олігархів / "Тьомний рицар"

Верховна Рада України ухвалила президентський законопроєкт про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (№5599). В народі він відомий як "Закон про олігархів".

за це рішення проголосували 279 народних депутатів із 379, зареєстрованих в сесійній залі.

Показово, що за корисну ініціативу не голосували політсили олігархів Медведчука та Порошенка. До "Опозиційної платформи – За життя" та "Європейської солідарністі" приєдналися також депутати з "Батьківщини".

Жоден депутат з цих трьох фракцій не проголосував за ухвалення цього закону.

У "Слузі народу" "за" проголосували 229 депутатів, у "Голосі" – 11, у групі "Партія "За майбутнє" – 18, а у групі "Довіра" – 15.

Також закон підтримали шість позафракційних депутатів.

Загалом за ухвалення закону проголосували 279 депутатів із 379, зареєстрованих в сесійній залі, проти – 54, 27 утрималися, а ще 19 – не голосували.

Також парламентарі проігнорували демарш спікера Разумкова. Голосування за законопроєкт про олігархів відбулося за відсутності спікера, який попав на лікарняний з коронавірусом. Голова Верховної Ради кілька днів тому направив цей законопроєкт на розгляд Венеційської комісії і казав, що розгляд проєкту в парламенті на цьому тижні малоймовірний.

Заради блокування ініціативи президента Размуков навіть пішов на свідоме порушення регламенту й вийшов у скайп, але програв. Фракція "Слуги народу" добилася включення законопроєкту в порядок денний всупереч позиції Разумкова. Багато депутатів обурювалися, що законопроєкт розглядали за спецпроцедурою, тобто розглянули лише 13 поправок з поданих 1270. Таким чином, заблокувати законопроєкт спамом не вдалося й Рада згадала, що вміє в турборежим.