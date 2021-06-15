Рада ухвалила закон про амністію капіталів

Закон ухвалено / Укрінформ

Верховна Рада 15 червня ухвалила закон, що передбачає амністію капіталів, тобто одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

За відповідний законопроєкт №5153 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету" у другому читанні та в цілому проголосували 243 депутати.

Відповідно до закону, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Податкова амністія — це одноразова акція держави, коли певним категоріям осіб надається дозвіл звільнити від податків певні доходи, яких вони раніше не задекларували і не сплатили податку, протягом обмеженого проміжку часу. При цьому декларанти сплачують державі фіксований податок від "амністованої" суми доходів.

Для цього фізичні особи матимуть право подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію із зазначенням активів, що належать суб'єкту декларування на праві приватної власності, якщо такі активи були одержані за рахунок доходів, що підлягали в момент їх отримання оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені податки і збори відповідно до вимог законодавства.

аку можливість отримують всі громадяни України, крім осіб, які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади).

В одноразовій добровільній декларації можуть бути відображені такі активи фізичної особи, як, зокрема, валютні цінності (крім коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме та нерухоме майно, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, частки (паї) у майні юридичних осіб, що знаходяться (зареєстровані) як в Україні, так і за кордоном.

Збір з одноразового добровільного декларування визначатиметься за такими ставками: 5% щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні та прав грошової вимоги до резидентів України за визначених умов, а також інших активів, що знаходяться в Україні; 9% – для валютних цінностей та інших активів, розміщених за кордоном, та 2,5% – для державних облігацій України з терміном обігу понад рік, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021-го до 20 червня 2022 року.